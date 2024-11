"Je propose qu'on marque trois secondes de silence": nos experts dézinguent l'arbitrage belge après une énorme erreur à Anderlecht

Ce dernier s'est en effet rendu coupable d'une faute sur Dean, qui n'a pas été signalée. Un tirage de maillot flagrant alors que le gardien allait perdre le ballon à l'entrée de sa surface. "C'est incompréhensible. Pourquoi ne pas siffler ? C'est ahurissant, on le voit de l'autre côté de la tribune, que le maillot est tiré !", peste Kevin Sauvage sur notre plateau, déplorant une nouvelle erreur lourde de conséquence. Coosemans lui-même aurait d'ailleurs reconnu avoir eu peur d'être exclu, lors de sa rencontre avec la presse après le coup de siffler final.

Lothar D'hondt est passé à côté de sa rencontre, dimanche, lors du choc entre Anderlecht et La Gantoise. Les Mauves se sont largement imposés 6-0, mais leur entraîneur, Wouter Vrancken, était furieux au coup de sifflet final. Ce dernier a pointé deux phases litigieuses, dont celle qui, selon lui, aurait dû provoquer l'exclusion de Colin Coosemans, le gardien bruxellois.

Marc Delire aussi est écoeuré. "Je ne sais même plus ce qu'il faut dire", s'insurge notre consultant. "Il ne faut pas banaliser ça. Là, je propose qu'on marque trois secondes de silence pour marquer notre mépris énorme. Si on est Gantois, on devient fou", détaille-t-il ensuite. Les discussions seront encore nombreuses à ce sujet.