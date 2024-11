"J'ai été très clair à l'époque": la réponse de Philippe Clement à l'éventualité d'entraîner les Diables Rouges

L'ancien coach de Bruges et actuel entraîneur des Rangers a été questionné sur un possible poste chez les Diables Rouges lors d'une interview d'avant-match.

Et visiblement, il s'est montré assez agacé au moment de répondre. "Vous étiez ici en conférence de presse il y a quelques semaines, n'est-ce pas ? J'espère que vous vous souvenez de ce que j'ai dit. Je ne commenterai pas de telles rumeurs. J'ai été très clair à l'époque : je me suis engagé avec les Rangers sur le long terme et je ne vais pas changer d'avis. J'espère que vous ne me poserez plus la question la prochaine fois".

Pour rappel, Domenico Tedesco sera évalué le 28 novembre. Quant aux Diables Rouges, ils affronteront l'Ukraine en barrages de la Ligue des Nations.