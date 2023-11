Loïs Openda muet sous Tedesco: "Je suis certain que je vais marquer au prochain match"

"Je suis certain que je vais marquer au prochain match", a déclaré Openda mardi en conférence de presse à la veille du match amical contre la Serbie. "Si je n'ai pas encore marqué, c'est parce que je dois plus m'appliquer quand j'ai une occasion. J'ai beaucoup parlé avec le coach et il m'a conseillé. Comme il est passé par Leipzig, je sais ce qu'il recherche chez un attaquant."

"En Autriche, on avait essayé avec Romelu et je pense que ce n'était pas si mauvais pour une première. Nous aurons encore d'autres matches où nous pourrons essayer de jouer à deux et nous allons nous améliorer. Si j'ai une préférence? J'ai l'habitude de jouer avec deux attaquants à Leipzig mais à Lens, je jouais seul en pointe. Peu m'importe, je m'adapterai à ce que le coach demande."

Appelé pour la première fois en juin 2022 sous Roberto Martinez, l'ancien attaquant du Club Bruges sent que son rôle a changé en équipe nationale. "Avec mes performances, je me sens un peu plus important et je sens aussi qu'il y a plus d'attentes envers moi. Néanmoins, je ne pense pas qu'il y ait une hiérarchie. J'apprends beaucoup aux côtés de Romelu et Michy (Batshuayi, ndlr.). J'ai la confiance du coach et c'est à moi de lui rendre pour avoir plus de minutes."