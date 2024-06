"On ne va pas se mettre contre toute la Belgique": Timothy Castagne calme le jeu après le clash entre joueurs et supporters belges

"Je peux comprendre qu'ils soient déçus de la prestation, mais on est quand même qualifiés", a confié le défenseur à Emiliano Bonfigli. Il a ensuite tenté de calmer le jeu. "Ce n'est pas comme si les trois matchs étaient mauvais, ici c'était un peu moins bon, mais on n'a de nouveau pas encaisser. On se qualifie et c'est sûr que c'est plus facile avec le soutien des supporters. Contre la Roumanie, c'était incroyable, ici aussi, c'était incroyable au début. On sait que ce n'est pas le sentiment de toute la Belgique. On ne va pas se mettre contre toute la Belgique parce qu'il y a eu des sifflets de certains fans".

Il est ensuite revenu sur ce départ précipité des joueurs après la rencontre. Selon lui, tout cela n'est qu'un signal. "On voulait remercier les fans et on se fait siffler comme ça, c'est normal d'être un peu énervé, pour nous aussi. On verra ce qu'il se passe le prochain match, on sait qu'on a tout donné même si c'était moins bon", a-t-il précisé, avant d'avouer espérer que cela ne crée pas de problème avant le choc contre la France. "On attend un gros soutien et on espère l'avoir, après s'ils sont énervés après ce qu'il s'est passé, et bien, on sera un groupe soudé et on le fera pour la Belgique, avec ou sans soutien", a détaillé l'arrière droit.