Steven Defour inquiet pour la Belgique à l'Euro 2024? L'ancien Diable Rouge livre son analyse Dans Le Vestiaire

Invité de l'émission Dans Le Vestiaire, Steven Defour a livré son ressenti par rapport à la suite du parcours des Diables. "Je ne suis pas inquiet du tout. Je pense qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont répondu présent contre la Roumanie. Contre la Slovaquie, ce n'était pas terrible, mais même dans ce match-là, ils ont eu les occasions pour le gagner. Contre la Roumanie, ils ont fait le boulot et contre l'Ukraine je ne me pose pas trop de questions."

Marc Delire lui emboîte le pas et estime que les Diables "ne doivent pas faire plus que ce qui est nécessaire". "On a gagné 2-0 contre la Roumanie, c'était très bien. On va battre l'Ukraine 2-0 de la même manière et notre Euro sera lancé. C'est très bien qu'ils ont encore des objectifs à atteindre au niveau de l'efficacité."

"C'est peut-être pas plus mal que contre la Slovaquie, ils aient eu du mal. Après, que des gens commencent à être nerveux pour un match contre la Roumanie, avec les qualités qu'on a... Il faut rester sérieux et respecter les joueurs", conclut Steven Defour.

