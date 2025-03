Tacle pour Casteels, discussion honnête, message pour les fans: le grand déballage de Thibaut Courtois chez les Diables Rouges

"Il a expliqué son point de vue. Tout a été mis à plat et le groupe a accepté la décision de Thibaut, nous avons maintenant envie d'aller de l'avant", a commencé par préciser Youri Tielemans. Thibaut Courtois confirme aussi cette discussion, qui l'a visiblement soulagé. "C'est logique pour moi. J'ai eu des contacts avec des joueurs, j'ai joué en pré-saison contre des Diables Rouges. J'en ai vu pendant ces deux années, en club. Moi je pensais que c'était déjà clair pour tout le monde, mais ce n'était pas le cas quand je suis arrivé ici hier. C'était bien de pouvoir parler, de pouvoir dire tout cela devant les joueurs. C'était important que tout soit clair et qu'on n'en parle plus après".

Pour Courtois, la réunion d'hier était presque fondamentale. "C'était bien de tout clarifier, que si quelqu'un devait dire quelque chose, il puisse le faire face à face. Comme ça, tout est OK", a confirmé le gardien. "Cela a été une bonne initiative de la part de l'entraîneur, qui voulait mettre les choses à plat. Cette affaire a fait plus de mal dans le groupe que ce que l'on avait envie et l'entraîneur a voulu gérer ça en interne et repartir de l'avant", a lui réagi Youri Tielemans.

Une réponse à Koen Casteels

Thibaut Courtois s'est ensuite exprimé sur le cas de Koen Casteels, qui a pris sa retraite internationale dans la foulée du retour de Courtois, qu'il avait remplacé à l'Euro 2024. Pour lui, les propos de l'ancien gardien de Genk n'avaient aucun intérêt. "Je comprends qu'il ne voulait pas abandonner son poste, mais je n'ai jamais eu de problème avec lui. Koen a fait son choix, je ne peux rien dire de plus. Mais quand on dit quelque chose, il faut tout dire", a-t-il répondu, faisant référence aux sous-entendus de Casteels qui avait prétendu que d'autres joueurs étaient aussi contre la venue de Courtois chez les Diables Rouges.

Il a enfin envoyé un petit message aux supporters, sans s'excuser frontalement. "Il y a eu une forme de désinformation et je comprends que cela ait été très dur pour les supporters. J'ai commis des erreurs, j'en suis conscient. Je traversais peut-être une mauvaise passe mentale. J'espère qu'ils comprendront et qu'ils m'accepteront à nouveau, je comprends que ce ne soit pas facile, mais j'espère qu'ils me soutiendront, moi et l'équipe".