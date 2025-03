"J'ai explosé", "Il ne me calculait pas": Thibaut Courtois se lâche et dévoile les coulisses de son clash avec Tedesco

"J'avais eu une longue saison, début juin j'avais des problèmes physiques", a d'abord rappelé le portier, évoquant ce rassemblement de juin 2023. "On avait envie de jouer malgré tout. Sur ce moment là, j'étais le seul capitaine présent, mais Tedesco n'est pas venu me voir, ne fut-ce qu'une minute. Je n'avais jamais vu ça depuis que je suis professionnel", a regretté Courtois.

Pour lui, c'est ce manque de considération qui a tout changé. "Cela a traîné un peu, puis quand il a pris cette décision du capitanat, j'ai explosé parce que je n'ai pas senti qu'il me calculait ou qu'il me respectait comme gardien. Je sais que je n'ai pas le caractère le plus simple, je dis les choses comme je le pense. Je ne me cache pas. Parfois, on réagit sous le coup de l'émotion et cela va trop loin, mais normalement, cela doit se résoudre en interne et c'est là que ça a dérapé".

Il a ensuite admis avoir fait une erreur et qu'il ne referait pas la même chose, surtout vis-à-vis du public.