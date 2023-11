"Une double satisfaction" pour Yannick Carrasco buteur et capitaine

Capitaine d'un soir, Yannick Carrasco a inscrit le seul but de la victoire des Diables Rouges en amical contre la Serbie mercredi soir. "Marquer en portant le brassard, c'est une double satisfaction", a déclaré Carrasco après la partie.

Avec Youri Tielemans, Yannick Carrasco était un des deux cadres dans le onze de Domenico Tedesco au coup d'envoi. "Je suis très fier des joueurs qui ont eu des minutes. Olivier (Deman, ndlr.) a été très bon, Arthur (Vermeeren, ndlr.) a été costaud à la récupération et Zeno (Debast, ndlr.) a fait un gros match à un poste qui n'est pas le sien. Cela montre que nous avons un noyau avec beaucoup de promesses et de qualités."

Carrasco n'a eu besoin que de 62 secondes pour marquer, profitant d'une mésentente de la défense serbe. "Cela fait toujours plaisir de marquer. Nous étions bien placés sur le but. Loïs (Openda, ndlr.) a bien senti l'action et j'ai eu de la chance que la balle est tombée dans mes pieds. Marquer en portant le brassard, c'est une double satisfaction."

En s'imposant contre la Serbie, la Belgique a signé un septième succès en neuf rencontres sous Tedesco. "Chaque match est important. Si on veut être une grande équipe, on doit s'habituer à la victoire. Avant le match, j'ai dit au groupe qu'on devait aborder ce match comme une finale pour s'améliorer. Les joueurs ont montré qu'ils voulaient gagner et c'est important en vue de l'Euro."