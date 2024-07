"C'est trop tôt pour le dire": Kevin De Bruyne ne ferme pas la porte à une retraite internationale

"Quand tu perds, ce n'est pas bon"

Interrogé par Emiliano Bonfigli, Kevin De Bruyne a ensuite analysé la défaite contre la France. Selon lui, la Belgique a bien respecté son plan de jeu et n'est pas passée loin de la montre en or. "Face aux qualités de la France, le coach avait décidé de jouer un peu plus bas", a-t-il détaillé. "Collectivement, nous avons bien défendu, nous n'avons pas donné trop de grosses occasions à la France, même s'ils ont eu assez de tirs en dehors de la surface. On a su se créer quelques occasions. Mais prendre ce but comme ça... c'est décevant, parce que c'est le foot mais qu'après, nous n'avons pas eu trop le temps de réagir. C'est dommage", a ensuite regretté le milieu offensif.

"Quand tu perds, ce n'est pas bon", a-t-il ensuite lâché en abordant son bilan final de l'Euro de la Belgique. "On savait qu'avec les qualités de la France, nous n'étions pas les favoris. On a tout essayé. Ce premier match contre la Slovaquie a changé un peu le tournoi, on a bien répondu. L'équipe a tout bien fait, mais tout le monde est déçu pour le moment", a conclu le joueur de Manchester City.