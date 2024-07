"Pour moi, c'est un échec": le verdict implacable de Timothy Castagne après l'élimination des Diables Rouges

La France a sorti la Belgique en 1/8e de finale de l'Euro 2024. Les Diables Rouges n'ont pas réussi à faire la différence et se sont finalement inclinés après avoir concédé un but en toute fin de match, sur un ballon dévié par Jan Vertonghen.

Interrogé par Emiliano Bonfigli, le défenseur Timothy Castagne n'a pas caché qu'il était déçu de cette élimination précoce. "On prend un but dévié comme ça, ce n’est pas facile. Nous n’avons pas marqué, nous avons encaissé. Il faut prendre ses responsabilités et dire que nous n’avons pas fait assez", a-t-il déclaré, en évitant de se cacher. Même s'il a défendu l'équipe belge. "On a tout essayé. On n’a pas été assez justes avec le ballon. Même dans le dernier tir. Défensivement, ils n’ont eu que des occasions sur des frappes lointaines. On était bien compact, mais on a peut-être péché dans d’autres phases avec ballon", a-t-il regretté.