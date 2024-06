Vertonghen, Theate, Tielemans et De Ketelaere absents de l'entraînement mardi

Comme samedi, Jan Vertonghen, Arthur Theate, Youri Tielemans et Charles De Ketelaere étaient les quatre absents sur la pelouse mardi. Les trois premiers sont actuellement en revalidation après une blessure. De Ketelaere n'a rejoint le groupe que lundi après avoir joué un dernier match de championnat avec l'Atalanta dimanche.

Arne Engels et Mandela Keita, les deux réservistes appelés par Domenico Tedesco, et Aster Vranckx, autour de qui un point d'interrogation subsistait, ont participé aussi à l'entraînement. Engels et Keita font partie du groupe pour la préparation et les matchs contre le Monténégro, mercredi, et le Luxembourg, samedi. Les deux rencontres se joueront au stade Roi Baudouin.