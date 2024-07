"Il faut quand même se méfier": dans quel état d'esprit sont les Français quelques heures avant la rencontre France-Belgique?

L'ambiance est bonne près des Français qui sont arrivés ce lundi matin à Düsseldorf. Ils sont très nombreux, comme les supporters belges. "C'est assez festif. Ils sont calmes. Parfois, ils parlent aussi avec des supporters belges. Tout se passe dans une très bonne ambiance", développe notre journaliste.

Plusieurs supporters ont partagé leur état d'esprit quelques heures avant la rencontre: "Vous allez vouloir nous prendre la revanche de 2018. Forcément, c'est un match particulier. C'est les voisins. Il y a une rivalité sportive depuis 2018 qui fait que c'est un match forcément particulier, surtout en huitième de finale", dit un supporter de la France. "Un peu moins redoutable, mais il faut quand même se méfier. Les matchs, ce n'est jamais facile. Les phases finales, il y a des surprises. La Suisse vient d'éliminer l'Italie tenant du titre. Il faut faire attention", réagit un autre supporter.

"2-0... On n'a pas non plus une très bonne équipe cette année, mais je pense qu'on est au-dessus", dit encore un troisième. "L'Euro est ce qu'il est. On sait que dans tous les cas, il fallait affronter des équipes à partir de huitième de finale où ça allait être compliqué. C'est une autre compétition. Deschamps l'a dit. C'est une autre compétition qui démarre. On verra ce qui se passera, mais on espère que ce sera surtout un bon match", partage un dernier.