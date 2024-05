Fin de saison pour Serge Gnabry avec le Bayern Munich

Le club allemand a confirmé l'information dans un communiqué : "Serge Gnabry manquera le reste de la saison. L'attaquant du Bayern s'est blessé aux ischio-jambiers lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions contre le Real Madrid, mercredi, et a dû quitter le terrain après 27 minutes".

Cette saison, Serge Gnabry n'a disputé que 20 rencontres toutes compétitions confondues pour le Bayern Munich avec cinq buts et deux passes décisives à la clé. Il a manqué 131 jours et 24 matchs au total à cause de multiples blessures.

Si le forfait en club est acté, il subsiste quelques interrogations quant à sa participation à l'Euro avec la Mannschaft cet été. L'Allemagne, pays-hôte, affrontera l'Ecosse lors du match d'ouverture le 14 juin prochain.