Anderlecht, le Standard, Pocognoli, la réforme du championnat: les experts du Vestiaire passent les points chauds du foot belge au crible

L'USG, entraînée par Sébastien Pocognoli, est dans une très bonne dynamique. Avec six victoires consécutives, les Bruxellois impressionnent Le Vestiaire. "J'ai l'impression que cette Union est de nouveau dans le rôle des équipes qu'on n'attend pas, mais qu'on craint quand même", estime Sivlio Proto.

"Il a été malin Pocognoli quand il est arrivé", détaille Kevin Sauvage. "Il a fait avec la culture de l'Union de ces dernières années et maintenant, il a introduit ses principes à lui. Ce n'est plus l'Union d'avant, c'est l'Union de Pocognoli. Il grandit aussi en tant que coach. On voit vraiment sa patte."

Contrairement aux dernières années, les Bruxellois ne font pas la course en tête du classement de la phase régulière. Leur position actuelle, moins exposée, pourrait même leur servir. "Avant, ils prenaient la lumière et ils se sont pris l'ampoule en pleine tronche", résume Marc Delire. "Ici ils sont dans l'ombre et ne font pas de bruit, mais quand tu vas diviser les points par deux, sur deux matchs ils vont rattraper tout le monde."

