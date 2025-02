Au club depuis 10 ans, un "Sporting boy" quitte Anderlecht pour... le Brésil

"Vitesse et polyvalence sont parmi les caractéristiques du nouvel attaquant", a commenté Grêmio qui a terminé 14e du dernier championnat brésilien.

Formé chez les Mauves, Amuzu a débuté en équipe première en décembre 2017 contre Eupen, marquant dès sa première apparition. Il a totalisé 251 rencontres, marquant 28 buts pour le RSCA.

Francis Amuzu avait fait publiquement ses adieux au RSC Anderlecht dimanche en publiant un message sur les réseaux sociaux. L'ailier d'origine ghanéenne de 25 ans quitte ainsi le club mauve et blanc après 10 ans.

"Je voudrais prendre un moment pour remercier l'incroyable équipe qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui et les supporters pour tout l'amour qu'ils me portent, quoi qu'il arrive. C'est au cours de ces dix années que tout a commencé pour moi, et je chérirai toujours les souvenirs que nous avons créés ensemble. L'esprit d'Anderlecht restera à jamais dans mon cœur. Mauve un jour, mauve toujours !", a-t-il publié sur son compte Instagram.

Amuzu a effectué la première partie de sa formation au SK Heffen (2007-2010) puis au FC Malines (2010-2014). Il a rejoint Anderlecht en 2015 après une année passée à l'Académie JMG à Lierre. Il a effectué ses débuts en équipe première sous la direction de Hein Vanhaezebrouck à la fin de l'année 2017. Cette saison, Amuzu a inscrit quatre buts et délivré trois passes décisives en 28 rencontres.