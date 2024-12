"On aurait dit un match de provinciale": nos consultants tombent de haut et flinguent un triste derby wallon

Le derby wallon, qui opposait vendredi Charleroi au Standard, n'a pas vraiment séduit nos consultants. Le match s'est achevé sur le score de 1-1 et tout le monde a regretté le piètre spectacle proposé.

Le Derby Wallon, le choc entre Charleroi et le Standard, n'a pas vraiment tenu ses promesses vendredi soir. Sur le plateau du Vestiaire, nos consultants n'ont pas caché leur déception face au triste spectacle auquel ils ont assisté. On le rappelle, les deux équipes se sont quittées dos à dos, sur le score de 1-1.

Les notes du match ont été variées, entre le 3 de Kevin Sauvage, le 5 de Damien Marcq et le 2 de Marc Delire. Ce dernier était d'ailleurs particulièrement virulent en analysant la rencontre. "La première mi-temps, on a l'impression de voir un match de provinciale", a même regretté notre consultant. "Ce ne sont jamais des matchs extraordinaires, mais ici, une équipe est malade et l'autre essaye péniblement de gagner deux matchs d'affilée", a tout de même tempéré Kevin Sauvage.