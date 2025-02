Bruges peut-il créer un nouvel exploit en Ligue des Champions? "En Belgique, personne ne peut jouer comme eux"

"Malgré la défaite, je les ai trouvés vraiment très fort", analyse Silvio Proto. Le lendemain de la défaite, certaines presses analysaient la débâcle comme étant la faute de "l'égoïsme" de Bruges, une analyse que ne partage pas Marc Delire. "Si c'est parce qu'ils privent l'autre équipe du ballon, alors c'est sûr. C'était un des meilleurs matchs que j'ai vus de ces dix dernières années de Bruges. Dans le championnat de Belgique, personne ne peut jouer comme ils l'ont fait hier. C'était fantastique, vraiment", explique-t-il. "Ils se sont fait avoir en fin de match, mais il a fallu des trucs de dingues pour passer à côté de la victoire. Je les trouve fantastiques".

"S'ils rejouent ce match 100 fois, ils le gagnent 105 fois", estime Silvio Proto. "Ils sont au-dessus du lot, simplement, il leur manque un "killer" devant et heureusement pour le suspens du championnat".

De quoi espérer plus ? En effet, les Brugeois joueront bientôt une double confrontation face à l'Atalanta pour espérer atteindre les huitièmes de finale de Ligue des Champions. "L'Atalanta, ça reste très fort", tempère Kevin Sauvage. "Mais oui, ils peuvent tout faire. On l'a vu à City, ils ne se sont pas non plus fait rouler dessus totalement. Je trouve qu'il y a des motifs d'espoir, quand même, pour les Brugeois. J'y crois quand même un peu, oui".