Camara, évidemment, mais aussi Hautekiet: Dans le Vestiaire donne ses tops et ses flops de la phase classique au Standard

Après un match nul 0-0 à la maison, les Rouches aborderont les European Playoffs en tête. Dans Le Vestiare est revenu sur les tops et les flops de la phase classique au Standard.

Pour Jérémy Taravel, entraîneur adjoint du Standard, son top de la saison s'appelle Ibe Hautekiet. " En fin de saison on se dit que c’est un titulaire indiscutable dans la défense, alors qu’au début de saison on aurait jamais dit ça. C’est quelqu’un de super humble, qui travaille, qui est à l’écoute qui regarde beaucoup de vidéos. Sa progression a été énorme, il a pris en maturité tactiquement, c’est sur ça qu’il a progressé, parce que physiquement il a les qualtiés, techniquement ça va aussi, même s'il y a quelques progrès à faire. Mais c’est sur le mental et la tactique qu’il a progressé. En plus dans ce Standard là c’est vraiment très compliqué, on a beaucoup subit, beaucoup défendu. Il aurait pu vite plonger, mais il s’est installé".