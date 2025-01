C'est officiel: Nacer Chadli va jouer pour le Standard... en Nationale 1

Après avoir rejoint le groupe des espoirs (U23) du Standard, Nacer Chadli va poursuivre la saison avec SL16 en Nationale 1 (D1 ACFF), a communiqué le club liégeois mercredi.

L'ancien Diable Rouge (66 apparitions et 8 buts), 35 ans, était revenu en Belgique il y a quelques semaines pour venir s'entraîner au Standard. Un retour aux sources pour Nacer Chadli qui "a accepté de continuer à apporter son expérience à nos jeunes joueurs en compétition également et se met donc à la disposition de Sébastien Grandjean et de son staff pour la suite de cette saison", détaille le communiqué du Standard.