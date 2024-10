David Hubert, confirmé comme coach d'Anderlecht: "Tous s'est accéléré ces dernières semaines"

Hubert estime que ce choix de la direction apporte de la clarté pour tout le monde. "Je n'ai pas l'impression d'avoir eu le besoin d'être convaincant, je voulais juste être très honnête et très ouvert. Je crois que c'est ce qu'ils attendaient. La pression, elle, ne vient que de moi", a-t-il ajouté à propos de son rendez-vous avec la direction avec laquelle il entretient une relation "ouverte et continue".

"Cette idée de devenir entraîneur mûrit depuis plusieurs années mais tout s'est évidemment accéléré ces dernières semaines. Je n'ai jamais eu de doute et quand on m'a demandé si je voulais ce poste, on s'est mis à table", a commenté le Bruxellois de 36 ans.

S'il a avoué qu'il avait "moins à perdre" en étant intérimaire, Hubert se dit cependant satisfait du travail accompli ces trois dernières semaines et veut aller de l'avant. Anderlecht compte une 4e place en championnat (17 points) à seulement cinq longueurs de Genk, solide leader.

En banlieue anversoise, Hubert cherchera à surfer sur la vague du succès enregistré face au Standard dans le Clasico (3-0). Une nouvelle victoire face à la lanterne rouge pourrait gonfler le moral de ses troupes avant le rendez-vous au parc Astrid jeudi pour la réception de Ludogorets (21h00) dans le cadre de leur troisième match d'Europa League.

Une compétition qu'Anderlecht a entamé de la meilleure des façons avec un six sur six en battant Ferencvaros (2-1) et la Real Sociedad (1-2).