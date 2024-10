Trois déplacements sans supporters pour Anderlecht après les incidents à la Sociedad

Lors de la victoire 1-2 du RSCA à la Sociedad le jeudi 3 octobre dernier, des supporters bruxellois avaient arraché et lancé des sièges sur des fans espagnols, provoquant un bref arrêt de la rencontre. Des incidents pour lesquels le club a écopé de 60.000 euros d'amende et d'une interdiction de vendre des tickets à ses supporters pour les deux prochains déplacements.

Anderlecht avait déjà infligé des sanctions à ses supporters, notamment au groupe de la Mauve Army, dans un communiqué diffusé mercredi. Huit supporters, tous membres de la Mauve Army, ont été identifiés et ont été interdits de stade. Ils seront également tenus responsables des dédommagements. Le club avait aussi privé la Mauve Army des trois prochains déplacements européens et des trois prochains déplacements en Belgique: au Beerschot et au Club Bruges en championnat et à Tubize-Braine en Coupe de Belgique.

"Le club réitère une fois de plus qu'il ne tolérera jamais ce type de comportement et qu'il prendra toujours les sanctions nécessaires à l'encontre des personnes impliquées", a réagi le Sporting dans un communiqué publié vendredi.