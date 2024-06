Dender, récent promu, attire le latéral slovaque David Hrncar

Dender a recruté David Hrncar ce mercredi. Le latéral droit slovaque fait ses adieux au SK Beveren et sera promu en Jupiler Pro League avec le club qui a terminé à la deuxième place de la Challenger Pro League cette saison.

Dender l'a engagé pour deux saisons, avec une option pour une année supplémentaire.

Hrncar, 26 ans, a atterri du Slovan Bratislava au Freethiel en janvier 2023 sous la forme d'un prêt et a immédiatement convaincu en devenant un titulaire indiscutable. Après la fin de son prêt, Beveren l'a transféré à titre définitif avant de le voir partir un an plus tard.