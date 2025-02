Elle est fondamentale: le Standard remonte un Bruges réduit à 10 et s'offre une victoire cruciale en Pro League

Le Standard se déplaçait à Bruges ce dimanche. Face à des locaux en pleine confiance, les Rouches espéraient se montrer à la hauteur pour rester dans la course au top 6. Le Standard s'est finalement imposé 1-2.

Le Standard avait bien besoin de points. Les Rouches restent sur deux défaites contre Westerlo et Genk et étaient opposés à Bruges ce dimanche, dans un choc qui fait toujours partie des affiches attendues en championnat. A la maison, les Brugeois voulaient capitaliser sur leur impressionnante victoire contre l'Atalanta en Ligue des Champions pour rester au contact des leaders du Racing Genk. Le Standard, de son côté, voulait surtout rester dans la course au top 6.

Le début de match était celui que l'on pouvait attendre. La possession était brugeoise, mais les Liégeois résistaient bien, avec une mise en place intéressante en défense. Après 20 minutes, cependant, Bazunu intervenait bien sur un envoi de Maxim De Cuyper.