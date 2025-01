Europa League: l'Union décroche son ticket pour les barrages en battant Braga

La température est montée d'un cran sur la pelouse, avec des cartons distribués à profusion par l'homme en noir qui s'était pourtant montré avare en bristols jusqu'alors. Il a sorti 10 cartons jaunes entre la 66e minute et le coup de sifflet final, et exclu Vitor Carvalho (79e) du côté de Braga, quelques instants avant de renvoyer Koki Machida aux vestiaires (82e).

L'ambiance s'est réchauffée dès le retour des vestiaires: Ivanovic a égalisé d'une reprise en un temps sur un centre de Niang (50e). Moris s'est ensuite illustré avec un double arrêt providentiel, alors que le but semblait tout fait pour Martinez (61e). Le souffle retrouvé, les Bruxellois ont pris l'avantage à l'issue d'une phase collective, marquée par une madjer de Sadiki et une conclusion sans bavure d'Ivanovic (74e) à nouveau.

Une unique occasion sérieuse en première période a permis à Braga de faire sauter le verrou. Sur un long centre, Bruma a remis en retrait à El Ouazzani qui a fusillé Moris (16e). Le froid plutôt que le spectacle a donné des frissons aux supporters unionistes, réduits à célébrer un but d'Ivanovic immédiatement signalé hors-jeu (43e).

L'exclusion du Japonais et l'annulation d'un but de Fuseini (86e) n'ont pas gâché la fête unioniste. Franjo Ivanovic n'est pas passé loin d'un triplé, mais il a buté dans le temps additionnel sur Hornicek, avant que Moris ne se montre impérial au bout du suspense (90e+5). Le portier luxembourgeois ne s'est pas privé de vivement chambrer Bambu devant qui il venait de s'interposer. L'invective a donné lieu à des échauffourées après le coup de sifflet final, avec deux nouveaux cartons rouges brandis par Nicholas Walsh à l'encontre de Bruma et Burgess.

Avec 11 points, les Bruxellois sont en effet certains de terminer parmi les 24 meilleures équipes de la compétition, bien qu'ils doivent se déplacer à Glasgow pour y affronter les Rangers de Philippe Clement et Nicolas Raskin, la semaine prochaine.