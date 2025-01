Europa League: Anderlecht balayé par le Viktoria Plzen... mais reste en course pour la qualification directe

Anderlecht s'est incliné sur la pelouse du Viktoria Plzen 2-0 jeudi soir dans le cadre de la septième et avant-dernière journée de la phase de ligue d'Europa League. Les Mauves, qui n'ont jamais réussi à rentrer dans leur rencontre, ne sont pas encore assurés d'un accès direct aux huitièmes de finale.

Au classement, les hommes de David Hubert, 14 points, ne sont toujours pas certains de finir dans le top 8 après leur défaite et voient Plzen, 12 unités, revenir sur leurs talons. Le Viktoria Plzen a pris la rencontre par le bon bout, inscrivant un but après à peine 3 minutes de jeu, via Lukas Cerv, qui concluait un mouvement tchèque rapide après une perte de balle anderlechtoise (1-0, 3e).