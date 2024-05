Ferran Jutglà a inscrit le But de la saison contre l'Antwerp

Ferran Jutglà a inscrit le plus beau but de la saison dans les championnats professionnels belges. L'annonce a été faite lundi, à l'occasion du gala des Pro League Awards, organisé au Silt de Middelkerke.

L'Espagnol du Club Bruges est récompensé pour son but contre l'Antwerp le 29 octobre après un enchaînement technique.

Dix buts, inscrits en Jupiler Pro League (première division), Challenger Pro League (deuxième division) et Lotto Super League (championnat féminin), avaient été sélectionnés par un jury composé de représentants de la Pro League et d'ElevenDAZN, le diffuseur du championnat. Le public a ensuite voté pour le plus beau but.