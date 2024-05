Genk renoue avec le succès en s'imposant face à l'Antwerp

La partie avait été précédée d'un hommage aux joueurs de Genk champions en 1999 pour la première fois dans l'histoire du club, dont Ngoy N'Sumbu, décédé d'une longue maladie, à 51 ans, au début du mois, à Bilal El Khannous, aussi, élu joueur de l'année dans les rangs limbourgeois et au gardien du club Maarten Vandevoordt qui rejoint Leipzig et la Bundesliga la saison prochaine.

Zeqiri, à la 28e minute, a inscrit l'unique but de la partie pour permettre à Genk de mener 1 à 0 à la pause. Plus entreprenant, l'Antwerp s'offrait plusieurs occasions à la reprise dont une sauvée à même la ligne de but par Mujaid Sadick sur un envoi du Français Ilenikhena. A la 68e, Richie De Laet se réceptionnait mal après avoir sauté pour reprendre un ballon de la tête et, en larmes, semblait sérieusement touché au genou droit.