Hein Vanhaezebrouck "n'occupera aucun rôle actif dans le football la saison prochaine"

Vanhaezebrouck veut accorder plus de temps à sa famille l'année prochaine, mais il veut entretenir son lien avec le monde du football. "J'espère pouvoir poursuivre mon analyse, et me familiariser avec le football étranger." La santé est également une priorité. "Je constate que je suis moins en forme qu'avant, en tant qu'entraîneur. Je vais donc essayer d'un peu plus marcher et rouler à vélo."

À l'avenir, Hein Vanhaezebrouck compte retrouver une position dans le monde footballistique. "Ce n'est pas la retraite. Je veux revenir dans le football, mais je vais faire autre chose pour l'instant. Je ne jouerai pas un rôle actif dans un club de football la saison prochaine. Ni comme entraîneur, ni comme directeur technique, ni dans le cadre d'un club, en Belgique ou à l'étranger."