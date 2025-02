Il hurle sur l'adversaire, son staff intervient: l'énorme coup de sang de Georges-Louis Bouchez avec les Francs Borains

Georges-Louis Bouchez n'a pas du tout apprécié ce qu'il a vu, dimanche, lors du duel de D1B entre les Francs Borains et Lokeren-Temse. Les locaux n'ont pas su capitaliser sur leur but rapide et se sont finalement inclinés 1-2. Tout s'est joué dans les derniers instants, lorsque les visiteurs ont obtenu un penalty.

Ce dernier a été transformé et a fait exploser le président des Francs Borains. Georges-Louis Bouchez s'est ainsi emporté contre l'entraîneur adjoint de Lokeren. Selon ses dires, ce dernier l'aurait invectivé et sa réaction serait une réponse à ses propos. Un "Ta gueule Bouchez" aurait ainsi été prononcé, selon le président des Francs Borains.