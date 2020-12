Pro League: Charleroi renverse le Cercle dans un match fou, Mouscron tient OHL en échec

Vu le report de Saint-Trond/Beerschot, trois matches de la 17e journée du championnat de Belgique étaient au programme ce mardi. Les deux premiers ont été marqués par deux belles remontées. Mené 2-0 au Cercle, Charleroi s'est imposé 3-4. Mouscron a également refait un retard de deux buts face à OHL (2-2).

Au Cercle, Kylian Hazard retrouvait sa place au milieu et à Charleroi, Ken Nkuba Tshiend, 18 ans, fêtait sa première titularisation. Les deux joueurs ont joué de malchance. L'attaquant carolo s'est blessé au genou et a dû céder sa place à Amine Benchaib (22e). Quant à Hazard, il a été sorti pour Charles Vanhoutte après l'exclusion de Leonardo Da Silva Lopes (45e). Tout avait bien débuté par le Cercle, qui a ouvert la marque par Ike Ugbo (17e, 1-0). Isolé devant le but par Hazard, le joueur anglais prêté par Chelsea a même inscrit son dixième but de la saison (25e, 2-0). Sous l'impulsion de Ryota Morioka, Charleroi s'est réveillé. Sur un service du Japonais, Ali Gholizadeh a vu sa frappe heurter la transversale (39e). Mais c'est précisément pour une faute sur l'Iranien que Da Silva Lopes a reçu sa 2e carte jaune (43e). La première période s'est terminée par une nouvelle tuile pour le Cercle avec la sortie sur blessure de son capitaine Jérémy Taravel (45e). La seconde période a démarré par un coup de chance pour les Brugeois puisque Shamar Nicholson a manqué la transformation d'un penalty (60e). Mais les Zèbres étaient lancés: Gholizadeh a frappé juste du droit (63e, 2-1), Nicholson a égalisé de la tête (64e, 2-2) et Morioka a complété la 'remontada' (70e, 2-3). Anthony Musaba a relancé les Brugeois (85e, 3-3) mais Massimo Bruno leur a enlevé toute illusion (87e, 3-4).

A Mouscron, Deni Hocko a laissé sa place à Marko Bakic et OHL devait se passer de son buteur Thomas Henry. Le début de rencontre a été enthousiaste mais les occasions ont été rares. La première véritable possibilité a été pour le Hurlu Fabrice Olinga qui a 'donné' le ballon à Rafael Romo (21e). Et sans un plongeon félin de Hervé Koffi, Musa Tamari aurait donné l'avance à OHL (28e). Mais les visités ont quand même inscrit le premier but par Thibault Vlietinck (42e, 0-1). A la reprise, David Hubert a doublé l'avance des Louvanistes sur penalty (55e, 0-2). Si les visiteurs se sont encore créé le plus d'occasions, les Mouscronnois ont été plus efficaces. Nuno Da Costa a débord pris la défense adverse de vitesse (71e, 1-2) avant de signer un doublé (77e, 2-2).

Au classement, Charleroi se hisse en 3e position avec 30 points juste devant OHL (29 points, 4e). Le Cercle (18 points) est 13e et Mouscron 17e (14 points). A 21 heures, Anderlecht reçoit Ostende.

