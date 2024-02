L'Antwerp écrase le RWDM en une mi-temps et revient à hauteur de Bruges

Pas spécialiement dominateur dans le premier quart d'heure, le Great Old a fait la différence après 15 minutes de jeu et un pénalty converti par Toby Alderweireld après une faute de Sambu Marsoni sur Jacob Ondrejka dans la surface. La suite de la rencontre a été plus équilibrée mais Vincent Janssen, lancé en profondeur, a réalisé un superbe enchaînement contrôle de la poitrine-frappe croisée pour se défaire de Philipe Sampaio et tromper Théo Defourny (35e). Encore lancé en profondeur, Janssen s'est mué en passeur pour Ondrejka, plus rapide que la défense adverse au second poteau (45e).

En seconde période, le RWDM, acculé dans sa partie de terrain, a concédé un nouveau pénalty à l'heure de jeu, Sampaio fauchant Janssen qui venait de l'éliminer. Alderweireld s'est offert un doublé en convertissant plein axe sa tentative des 11 mètres (62e). Sampaio a mis un peu plus son équipe en difficulté en laissant ses coéquipiers à dix pour avoir crocheté Ondrejka, lancé à quelques mètres de la demi-lune molenbeekoise, sans conséquences sur le score ensuite.