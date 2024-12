Le Sporting de Charleroi pleure le décès de son ancien gardien, Daniel Mathy: "Une figure emblématique du football belge"

Ancien gardien de buts des Zèbres, Daniel Mathy a joué pour Charleroi entre 1964 et 1985, avec des parenthèses, de cinq ans au Standard entre 1967 et 1972 participant à trois sacres des Rouches (69, 70 et 71), à l'UR Namur (1975-1977) et La Louvière (1982-1983). Il a disputé une finale de Coupe de Belgique avec Charleroi en 1978.

C’est avec une profonde tristesse que le club a appris la disparition tragique de Daniel Mathy, figure emblématique du football belge, survenue cette nuit. Le Sporting adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de notre légende. #RCSC pic.twitter.com/HQ3Z3TPYbC — Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) December 27, 2024