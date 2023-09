Le Standard signe sa deuxième victoire de la saison à OHL

Deux semaines après avoir ouvert son compteur de victoires de la saison, le Standard a renoué avec le succès en battant OHL sur ses terres (1-2) à l'occasion de la neuvième journée de Jupiler Pro League samedi. Trois points qui placent le Standard à la 12e place (10 points) et qui permettent aux hommes de Carl Hoefkens de signer un cinquième match consécutif sans défaite. OHL repasse 13e (9 pts) et en zone rouge.

Suite à une récupération en milieu de terrain, Alzate envoyait Kanga dans la profondeur d'une balle lobée. Après un contrôle parfait de l'extérieur du pied pour battre le gardien adverse, l'Ivoirien se chargeait de pousser le cuir dans le but vide pour ouvrir le score (44e, 0-1).

Après avoir repris du poil de la bête en début de seconde période, OHL se montrait plus incisif dans ses offensives et se voyait récompensé après une vingtaine de minutes. Servi par Thorsteinsson dans le rectangle, Mendyl envoyait le ballon dans le petit filet droit pour tromper Bodart et remettre les deux équipes à égalité (65e, 1-1).

A dix minutes du terme, Sowah libérait les Rouches en inscrivant le 1-2 (81e). Sur un ballon renvoyé dans l'axe par la défense adverse, le Ghanéen n'hésitait pas à tenter sa chance et envoyait une frappe enroulée à l'opposé de Prevot.