L'énorme craquage de Mazzù, la phase classique du Standard, la sélection de Garcia: Dans le Vestiaire fait le point sur le football belge

La phase classique de Pro League a rendu son verdict ce dimanche soir. Genk, le Club Bruges, l'Union, Anderlecht, l'Antwerp et Gand se battront pour le titre, tandis que le Cercle de Bruges, Courtrai, le Beerschot et Saint-Trond s'affronteront dans des playdowns. Et le coach de Saint-Trond, Felice Mazzù, était visiblement agacé à l'issue de la défaite des siens à Louvain ce week-end et s'est lâché sur l'arbitrage en interview d'après-match.

"Qu'on le dise en début de saison qu'on veut faire descendre Saint-Trond parce qu'on ne veut pas jouer sur le synthétique. Qu'on le dise directement. Personne n’a les cou****s de parler", a lancé l'ancien entraineur des Carolos après deux phases litigieuses dans le match.