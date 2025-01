Marc Coucke a-t-il été arnaqué lors du rachat d'Anderlecht? Trois personnes sont renvoyées devant le tribunal correctionnel pour fraude présumée

Christophe Henrotay, Jo Van Biesbroeck et Herman Van Holsbeek sont renvoyés devant le tribunal correctionnel pour fraude présumée lors de la vente du RSCA à Marc Coucke en 2017. Un procès doit établir si l'ancienne direction a trompé le milliardaire flamand.

La chambre des mises en accusation a renvoyé devant le tribunal correctionnel l'agent de joueur Christophe Henrotay, ainsi que les anciens CEO et directeur général d'Anderlecht Jo Van Biesbroeck et Herman Van Holsbeek, pour une fraude présumée dans la vente du RSCA à Marc Coucke en 2017, rapportent L'Echo et De Tijd mercredi.

Suite à cette décision de la chambre des mises en accusation de Bruxelles dans le dossier de fraude présumée dans la vente du club d'Anderlecht à Marc Coucke, il y aura donc un procès pour établir si, oui ou non, le milliardaire flamand a été arnaqué par l'ancienne direction du club racheté en 2017, dans le but de verser des fonds manquants à l'agent de joueurs Christophe Henrotay.