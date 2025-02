Match à haut risque à Anderlecht ce jeudi soir: des mesures de sécurité supplémentaires prévues

Des mesures seront également prises pour les supporters du Fenerbahce, les supporters turcs : "Ils sont environ 900 ce soir. Ils vont arriver d'ici quelques minutes en bus, qu'ils ont pris depuis le centre-ville de Bruxelles afin que la police puisse avoir un meilleur contrôle sur cette foule de supporters".

On a un renfort de la police de Namur

Beaucoup de policiers sont mobilisés dans le cadre des fusillades qui ont secoué la commune d'Anderlecht, dans le cadre de la lutte contre les trafics de drogue. 160 hommes sont mobilisés ce soir, plus la cavalerie et deux autopompes. "On a mobilisé en interne, donc au niveau de la zone midi et puis on a demandé les appuis à la police fédérale qui nous les a donnés avec d'autres zones de police aussi comme la police de Bruxelles, par exemple. On a un renfort de la police de Namur, par exemple, on pourrait avoir de la police de Liège ou d'Anvers ou d'autres arrondissements de Belgique", explique ainsi Philippe Boucar, commissaire de la zone Bruxelles.