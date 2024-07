"Pénible", "Les équipes ne sont pas prêtes": voici ce qui explique le triste spectacle de cette première journée de championnat

La Pro League est de retour. Le championnat de Belgique a repris ce week-end, avec un triste spectacle et un manque de rythme flagrant. Dans le Vestiaire revient sur le calendrier.

La Pro League a repris ce week-end et le spectacle n'était pas franchement au rendez-vous. 8 petits buts inscrits en 8 matchs, un spectacle décevant: nos consultants n'ont pas été séduits par ce qu'ils ont vu. Ils ont notamment été très déçus par la qualité moyenne du football proposé dans cette manche inaugurale.

Comment expliquer ces prestatiosn délicates ? Pour Silvio Proto, il ne faut pas chercher l'explication trop loin. "Les équipes ne sont pas encore prêtes, elles sortent d'un championnat et des vacances", regrette le portier. "Tu as vu le rythme ? Il était vraiment bas, à part dans quelques petites parties de match. C'était un rythme de sénateur, on reprend doucement, pas de blessure, un premier match de championnat", a-t-il poursuivi.