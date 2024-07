"Il a la Tedescoite aigue": Marc Delire s'énerve et tacle l'entraîneur d'Anderlecht après ses choix contre Saint-Trond

> Dans le Vestiaire: regardez l'émission complète dès maintenant

Brian Riemer n'a pas encore séduit nos consultants. L'entraîneur d'Anderlecht a encore énervé Marc Delire, notamment, avec ses choix lors de la première journée de Pro League. Les Mauves affrontaient Saint-Trond avec un certain Theo Leoni aligné en défense centrale. Une grosse surprise, qui n'a visiblement pas convaincu Marc Delire, passablement énervé ce matin sur le plateau de Dans le Vestiaire.

"Imagine que ça se passe mal !"

"C'est Riemer. On s'est emmerdé en fin de saison, ça continue à l'être maintenant", a pesté notre consultant, regrettant le manque d'audace et de remise en question du Danois. "Ses choix, peut-être qu'il a la Tedescoïte aigue, mais Leoni défenseur central, allons-y, bientôt, on va mettre un centre-avant gardien de but parce qu'il a un meilleur dégagement... Il faut qu'il m'explique ses choix", lance-t-il même, visiblement frustré. Ce dernier aurait préféré y voir Sardella et non Leoni, qui évolue habituellement en milieu central. "Il faut arrêter de rire", conclut-il à ce sujet.