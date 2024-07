"Cela ne tiendra pas", "Ils vont se faire bouffer": la reprise timide du Standard divise nos experts

> Dans le Vestiaire: regardez l'émission en intégralité dès maintenant

Le Standard a relancé sa saison hier, avec un duel contre le Racing Genk. Un match qui s'est soldé par un partage 0-0, mais qui n'a pas rassuré nos consultants et nos experts, qui n'ont pas été séduits par ce qu'ils ont vu. Sur le plateau de Dans le Vestiaire, ils n'ont d'ailleurs pas caché leur déception.

Kevin Sauvage, journaliste chez Sudinfo et spécialiste du Standard, n'est pourtant pas trop inquiet. Selon lui, la résistance liégeoise mérite d'être soulignée, alors que de nombreux jeunes joueurs ont été alignés d'entrée. "Ce n'était pas beau, ce n'était pas bon, on s'est ennuyés, mais ce Standard-là, l'année passée il perd ce match", souligne même notre consultant. "Vous avez joué avec des gamins dont tout le monde avait vendu la peau, moi, je l'ai écrit, c'est quelque chose sur lequel Leko doit insister : tout le monde vous voit comme un oiseau pour le chat, montrez à tout le monde que vous avez de l'amour-propre et de l'orgueil", précise-t-il, soulignant aussi la grande forme des supporters.