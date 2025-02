Pro League: pas brillants mais efficaces, les Anderlechtois s'imposent à Charleroi

Au classement, ces trois points pris permettent à Anderlecht d'en totaliser 45 à la 4e place et de revenir à une longueur de l'Union, 3e, battue plus tôt par Malines (0-1). Charleroi est 8e avec 33 points.

Si le score était de 0-0 à la pause, les Zèbres se sont procuré les meilleures occasions de la première mi-temps. Zan Rogelj a d'abord vu son tir contré par la défense (17e) puis a obligé Colin Coosemans à la parade (25e) et a enfin manqué le cadre, excentré à droite (32e). Nikola Stulic a également tiré au-dessus de la cage de Coosemans quelques minutes plus tard (36e).

Déjà privé de nombreux joueurs, Anderlecht a subi un autre coup dur avec la sortie de son attaquant Kasper Dolberg sur blessure (38e). Sur la pelouse difficile du stade du Pays de Charleroi, les occasions de but n'ont pas été nombreuses au retour des vestiaires et Anderlecht a marqué sur sa première opportunité: Nilson Angulo a battu son vis-à-vis à gauche et a pu déborder pour centrer.

Au deuxième poteau, Vazquez s'est jeté pour marquer dans le but vide (62e). Anderlecht a échoué de peu à faire le break après un cafouillage de la défense adverse sur corner (78e) et il a manqué quelques centimètres à Stulic pour plonger devant Coosemans sur un centre et égaliser (90e+2), mais le score n'a plus évolué.