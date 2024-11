Pro League: un Standard à deux visages se fait très peur, mais arrache la victoire face à Saint-Trond

Après s'être fait une petite frayeur en Croky Cup ce mercredi face au Lyra-Lierse, le Standard a remis le couvert ce samedi face à Saint-Trond en s'imposant après une fin de match sous pression.

Pourtant, dès l'entame du match, les Rouches se montraient dominants et étaient récompensés à la demi-heure via Zeqiri. Sur un magnifique centre d'O'Neill, le Suisse se jetait pour pousser le ballon au fond des filets et ouvrir le score.