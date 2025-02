Réforme de la Pro League: en quoi consiste le format "européen" réclamé par les gros clubs du championnat?

Six clubs, Anderlecht, le Club Bruges, Genk, La Gantoise, l'Antwerp (le G5) et le Standard, ont soutenu dans une lettre transmise à la Pro League une nouvelle formule de championnat basée sur le modèle des compétitions européennes. "Une réforme n'est plus seulement une option, c'est une nécessité", clament-ils.