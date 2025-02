Pro League: le Standard s'incline logiquement contre Genk et voit le top 6 s'éloigner

Dès l'entame de match, c'est Genk qui prenait possession du ballon et se créait la première occasion dangereuse via Tolu Arokodare (7e), bien positionné dans la surface, mais dont le tir passait juste à côté du poteau gauche du but. Les Limbourgeois se montraient plus entreprenants et passaient tout près de l'ouverture du score à la 29e lorsqu'une frappe de Bonsu Baah venait s'écrasait sur le poteau droit du but liégeois.

Les offensives limbourgeoises finissaient par payer peu après la demi-heure jeu. Une superbe action collective entre Karetsas et Bonsu Baah permettait au Ghanéen d'ouvrir le score pour Genk, d'une frappe à bout portant dans la surface ( 35e, 0-1). Peu avant la mi-temps, Andreas Hountondji adressait un centre de précis vers Ilay Camara dans la surface, mais le tir de ce dernier passait largement au-dessus du but (43e). Seul face au but, le défenseur liégeois manquait l'occasion de remettre les deux équipes à égalité.