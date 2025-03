Surprise à Anderlecht: l’entraîneur David Hubert limogé, le nom de son remplaçant déjà connu

En septembre dernier, Anderlecht remerciait Brian Riemer et misait sur David Hubert, impressionnant en tant qu'intérimaire. Sous sa houlette, le club semblait retrouver des couleurs avec un jeu plus fluide et des résultats encourageants. Mais dès la période de Noël, la machine s'est enrayée. Tant sur la scène nationale qu'européenne, les performances se sont dégradées, et si Anderlecht a décroché une place en finale de la Coupe, cela relevait davantage de la chance que d'une réelle maîtrise.

La déroute récente face à Westerlo, suivie d'une victoire peu convaincante contre le Cercle de Bruges, a été la goutte de trop pour la direction. Sur X, le club l'annonce: David Hubert est évincé.