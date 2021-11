"Je n'y comprends plus rien", "Le show doit continuer", "Il a menti": des stars du foot s'insurgent après le Ballon d'Or de Messi (photos)

"Honnêtement je n'y comprends plus rien", a lâché lundi soir Lothar Matthaüs, Ballon d'Or 1990, choqué de voir la récompense suprême échapper à Robert Lewandowski au profit de Lionel Messi, sacré pour la septième fois. Karim Benzema et Cristiano Ronaldo se sont aussi exprimés à ce sujet.

"Avec tout le respect que je dois à Messi et aux autres grands joueurs nommés, aucun ne l'avait autant mérité que Lewandowski", a lâché le champion du monde 1990, aujourd'hui consultant vedette sur Sky/Allemagne.

Le Bayern Munich, qui espérait fermement voir son buteur enfin couronné, a réagi avec fair play, tout en soutenant Lewandowski: "Pour nous, tu es quand même le meilleur!", a tweeté le club à l'adresse du Polonais. Oliver Kahn, président du directoire, a estimé que "Lewandowski aurait tout autant mérité le Ballon d'Or que son trophée de meilleur buteur, parce qu'il est absolument performant au plus haut niveau depuis des années. Félicitations néanmoins à Lionel Messi!".

"Même sans le Ballon d'Or, Lewy est depuis longtemps arrivé sur l'Olympe des grands du football", poursuit Kahn. "Il sera encore un candidat (au Ballon d'Or) dans les années à venir."

Finalement 4ème du classement, Karim Benzema a lui aussi dévoilé un message, en apparence innocent. "Merci à ceux qui me supportent, je joue au foot pour vous et le show doit continuer", a écrit le Français sur Twitter. Mais en story Instagram, le Français a relayé de nombreuses storys le montrant en vainqueur, notamment une phrase "je joue pour ceux qui connaissent vraiment le football".

Iker Casillas n'est pas convaincu non plus. "J’ai de plus en plus de mal à croire à ces trophées du football. Pour moi, Messi, c'est l'un des 5 meilleurs joueurs de toute l'histoire du football, mais il faut commencer à savoir cataloguer qui est le plus remarquable après une saison. Ce n'est pas si difficile que ça ! D'autres rendent les choses difficiles !"

Ronaldo s'en prend à France Football

De son côté, Cristiano Ronaldo, sixième au classement, a pris pour cible les organisateurs pour des propos qu'ils ont tenu sur lui en marge de l'événement. Ronaldo les accuse d'avoir menti délibérément en utilisant son nom. "Ronaldo n’a qu’une seule ambition, c’est de prendre sa retraite avec plus de Ballons d’Or que Messi et je le sais parce qu’il me l’a dit", avait ainsi précisé Pascal Ferré, le rédacteur en chef de France Football, avant la cérémonie.

"Le dénouement d’aujourd’hui explique les déclarations de Pascal Ferré la semaine dernière. Pascal Ferré a menti, il a utilisé mon nom pour se mettre en avant et pour promouvoir la publication pour laquelle il travaille. Il est inadmissible que le responsable de la remise d’un prix aussi prestigieux puisse mentir ainsi, dans un manque de respect absolu pour quelqu’un qui a toujours respecté France Football et le Ballon d’Or. Et il a encore menti aujourd’hui en justifiant mon absence du Gala par une prétendue quarantaine qui n’a aucune raison d’exister", a réagi le Portugais. Je souhaite toujours féliciter ceux qui gagnent, dans le respect de l’esprit sportif et du fair-play qui ont guidé ma carrière depuis le début parce que je ne suis jamais contre personne. Je gagne toujours pour moi et pour les clubs que je représente, je gagne pour moi et pour ceux qui m’aiment. Je ne gagne contre personne. La plus grande ambition de ma carrière est de remporter des titres nationaux et internationaux pour les clubs que je représente et pour l’équipe nationale de mon pays. La plus grande ambition de ma carrière est d’être un bon exemple pour tous ceux qui sont ou veulent être footballeurs professionnels. La plus grande ambition de ma carrière est de laisser mon nom inscrit en lettres d’or dans l’histoire du football mondial", a poursuivi le Portugais avant de conclure : "Je terminerai en disant que je me concentre déjà sur le prochain match de Manchester United et sur tout ce que, avec mes coéquipiers et nos fans, nous pouvons encore réaliser de grandes choses cette saison", a-t-il poursuivi.