Allemagne: le Bayern de Kompany lance l'opération reconquête de la Bundesliga

Pour la première fois depuis l'été 2011, le Bayern n'a pas ajouté en 2024 de trophée à son palmarès, après sa troisième place en Bundesliga (derrière Leverkusen et Stuttgart), son élimination en 16es de finale de la Coupe à Sarrebruck (modeste pensionnaire de 3e division) et son échec aux portes de la finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, un dernier carré en C1 qui a permis d'atténuer quelque peu une saison 2023/24 catastrophique.

Depuis 40 ans et la saison 1984/85, le Bayern n'a cédé qu'à 14 reprises le titre de champion d'Allemagne. Et deux saisons consécutives sans que le capitaine munichois ne soulève le Schale (trophée remis au vainqueur de la Bundesliga) est une chose encore plus rare, intervenue seulement à trois reprises (entre 1991 et 1993, entre 1995 et 1996 et entre 2011 et 2012).

Autant dire que tous les regards seront tournés encore plus que d'habitude vers la Säbener Strasse, le siège du "Rekordmeister", dont la série de 11 titres consécutifs de champion d'Allemagne a pris fin.