Angleterre: Manchester City en tête, Liverpool incroyable à Newcastle

Le champion en titre Manchester City est remonté seul sur le trône de la Premier League après son succès poussif et tardif chez le promu Sheffield (2-1), conservant deux points d'avance sur Liverpool, auteur d'un succès incroyable en infériorité à Newcastle (2-1).

"C'est mieux de prendre ces points mais on est encore au début du championnat. Ca va vraiment être une grande bataille cette saison", a commenté Juanma Lillo, l'adjoint de Pep Guardiola, sur le banc en l'absence de l'entaîneur espagnol récemment opéré au dos.

A Bramall Lane, le club hôte a en effet profité d'une relance ratée de Kyle Walker, né et formé à Sheffield, pour égaliser par Jayden Bogle à la 85e minute (1-1). Mais Rodri a redonné l'avantage aux champions d'Europe trois minutes après (88e, 2-1).

Les Citizens avaient un boulevard pour la première place après les faux-pas de Brighton (défaite 3-1 contre West Ham) et Arsenal (2-2 contre Fulham), ses voisins de podium avant le week-end, mais ils ont bien failli déraper juste devant la ligne d'arrivée.

Les Mancuniens ont largement dominé mais longtemps manqué d'efficacité (30 tirs), à l'image d'Erling Haaland qui a raté un penalty (37e), une première pour lui en Premier League après ses sept réussis la saison passée.

C'est pourtant le Norvégien qui a ouvert le score (63e, 1-0), de la tête sur un service de Jack Grealish. Son troisième but cette saison lui a arraché un ouf de soulagement, puis un grand sourire quand un supporter trop enthousiaste est parvenu à l'enlacer sur la pelouse.

Seule équipe à compter trois victoires en trois matches, City domine le classement avec deux points de plus que West Ham, Tottenham, Liverpool et Arsenal, ses plus proches poursuivants.