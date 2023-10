Angleterre: Nketiah porte Arsenal, Brentford porte un coup à Chelsea

Avec ce net succès, les Gunners prennent provisoirement la deuxième place du classement devant Manchester City - qui affronte United dimanche (16h30) - et reviennent à deux points du leader Tottenham qui s'est imposé vendredi face à Crystal Palace (2-1).

Et ce grâce aux fulgurances de leur attaquant de 24 ans, Eddie Nketiah, qui grâce à son triplé grimpe à la deuxième place du classement des buteurs de Premier League, à égalité avec l'attaquant des Spurs Son Heug-min.

Alors que la rencontre se jouait sur un petit rythme, Nketiah a délivré les siens une première fois à la demi heure de jeu (29e), bien servi dans la surface par Declan Rice, avant de reprendre après la pause un ballon mal repoussé sur corner par le gardien de Sheffield Wes Foderingham.

A peine huit minutes plus tard, il a une nouvelle fois fait se lever le public de l'Emirates Stadium (58e), en décrochant une frappe croisée magnifique et imparable. Fabio Vieira a ensuite enfoncé le clou sur penalty en fin de rencontre (88e), avant un cinquième but de Takehiro Tomiyasu (90+6e).