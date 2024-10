Bientôt des maillots Louis Vuitton? La famille de Bernard Arnault va acheter un club de foot

"Avec l'arrivée de Agache comme actionnaire majoritaire du club, le club va changer de dimension et viser de nouveaux succès", selon le communiqué. La holding "compte ramener progressivement l'équipe masculine dans l'élite du football masculin" avec "la même ambition" pour l'équipe féminine, qui évolue déjà en première division.

Elle "s'appuiera sur les équipes en place" et le président du Paris FC Pierre Ferracci, est-il précisé.

"Avec notre soutien, ainsi que celui, précieux, de notre partenaire Red Bull, nous avons bon espoir que, progressivement, nous écrivions ensemble une belle page du football français, sans se fixer d'objectifs précis à ce stade. Le sport réserve parfois bien des surprises!", déclare Antoine Arnault, futur représentant d'Agache au sein du Conseil d'administration du Paris FC, cité dans le communiqué,

"Paris et l'Île de France constituent un vivier de talents exceptionnels dans le football qui doivent se former et grandir en premier lieu dans un club de leur région (...). Nous avons hâte de contribuer à attirer davantage de talents féminins et masculins qui viendront booster la performance des équipes" ajoute Oliver Mintzlaff, directeur général de Red Bull en charge des projets et investissements, également cité dans le communiqué.