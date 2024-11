Brest, la belle histoire de ce début de Ligue des Champions: "Gagner à Barcelone, ce sera une autre histoire"

"Il y a beaucoup de fierté quand on prépare les matches avec le staff, de voir que derrière, ça se traduit sur le terrain et que face aux écueils qu'on avait imaginés, on puisse se mettre au niveau dans l'intensité, dans l'impact physique qu'on savait qu'ils allaient essayer de nous mettre", a-t-il précisé. Perfectionniste, Roy a tout de même trouvé à redire sur la prestation de ses joueurs.

"On est presque déçus d'avoir pris ce but à la dernière seconde du match parce que j'aurais bien aimé aussi, malgré tout, repartir avec un 'clean sheet'", a-t-il relevé, précisant immédiatement que ce regret était "la preuve qu'on est tout ambitieux et qu'on veut progresser".

Malgré les victoires de son équipe à Salzbourg (4-0) et à Prague, Roy a préféré ne pas trop se projeter sur le déplacement autrement plus relevé qui attend le club à Barcelone, dans trois semaines.